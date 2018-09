Enrico Preziosi e il Genoa: un connubio che tra alti e bassi va avanti da oltre 15 anni.



Nonostante le tante burrasche attraversate in questo decennio e mezzo e le molte trattative, vere o presunte che fossero, riguardo ad un passaggio di mano della società rossoblù, l'imprenditore avellinese arrivato in Liguria nel 2003 è riuscito a diventare il più longevo proprietario nella storia ultrasecolare del club più antico d'Italia. Un matrimonio tra i più lunghi nel calcio nostrano di oggi.



Un matrimonio che come tutte le unioni non è sempre stato solo rose e fiori anche se l'impegno, almeno economico, del Joker nel finanziare la squadra non è mai mancato, come testimoniano i 180 milioni di euro investiti nel club in questi 15 anni. A riportare la cifra messa da Preziosi a servizio del Grifone, in occasione del 125° compleanno rossoblù è lo stesso sito ufficiale del club che poi aggiunge anche uno stalcio dell'intervista concessa stamattina dal re dei giocattoli al Corriere dello Sport: “Il Genoa è il Genoa - ha dichiarato Preziosi - Centoventicinque anni di storia sono infiniti e questo è un primato che che nessuno potrà mai portarci via. Quest’anno ho voluto festeggiare il compleanno costruendo una bella squadra, più forte degli anni passati. Mi aspetterei qualcosa di meglio che lottare per la semplice salvezza. Sarà il campo però, come sempre, a dirci come stiano le cose”.