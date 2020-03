Qualora il campionato non dovesse più riprendere il rischio per le società di Serie A sarebbe quello di vedere pesantemente deprezzato il valore dei propri giocatori.



Secondo un'analisi stilata dal Cies, l'osservatorio internazionale sulle dinamiche economico-finanziarie che ruotano attorno al mondo del pallone, in caso di mancata ripartenza del campionato il Genoa subirebbe una svalutazione del proprio organico del 28% del suo valore attuale.



In termini assoluti il Grifone vedrebbe il valore complessivo dei propri giocatori passare dagli attuali 85 a 61 milioni. Un disavanzo di 24 milioni che tuttavia permetterebbe ai rossoblu di essere una delle società meno colpite in Italia, dove soltanto Verona e Lecce subirebbero una svalutazione minore.



L'analisi del Cies tiene conto del valore dei venti giocatori più quotati presenti in ciascun club militante nei cinque principali campionati europei, usando come parametri di riferimento l'età del calciatore, la durata del suo contratto, le sue ultime performance e il proseguimento delle propria carriera.