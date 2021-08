Come preannunciato da qualche giorno Adrian Semper sarà presto un nuovo giocatore del Genoa.



L'ormai ex portiere del Chievo, svincolato dal club veneto dopo la mancata iscrizione dello stesso alla prossima Serie B, è sbarcato questa mattina a Genova e proprio in questi istanti sta svolgendo il rituale delle visite mediche.



Nei piani della società rossoblù il giovane croato andrà a vestire i panni di vice Sirigu, facendo contestualmente scivolare Federico Marchetti al ruolo di terzo portiere e aprendo le porte alle probabili cessioni dei colleghi Andrenacci e Jandrei.