In patria c'è chi lo paragona a Tevez per via del suo modo di attaccare l'area avversaria, chi invece lo accosta all'inarrivabile Ibrahimovic, con cui condivide il passaporto svedese e le origini bosniache. In Inghilterra, dove ha giocato tre stagioni da giovanissimo con la maglia del Fulham, era semplicemente il Tank, appellativo fin troppo facile derivato dal cognome.



Di certo Muamer Tankovic, prossimo attaccante del Genoa, sa come far parlare di sè. E non solo tifosi e giornalisti ma anche grandi campioni a cui inevitabilmente il 24enne di Norrkoping cerca di ispirarsi. Ci sono due monumenti del pallone che in particolare hanno in passato speso importanti parole sul suo conto: Marco Van Basten e proprio Zlatan Ibrahimovic.



Le testimonianze dei due ex milanisti sono state rievocate questa mattina dal Secolo XIX che ha riportato alla memoria ciò che dicevano di lui i due campioni dopo averlo visto da vicino.



Van Basten ebbe modo di allenarlo ai tempi della comune militanza nell'AZ Alkmaar, in Olanda, mostrando di tenerlo in enorme considerazione nonostante fosse ancora molto giovane. Ibra invece si è spinto addirittura più in la, definendolo pubblicamente "il miglior giocatore del campionato svedese" e arrivando ad imputare al CT della nazionale scandinava motivo razziali dietro alle sue mancate convocazioni nella rappresentativa maggiore.



Investiture importanti che ora Tankovic dovrà dimostrare di meritare sbarcando in quel campionato dove i suoi mentori hanno scritto pagine indelebili.