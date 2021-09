Con la chiusura del calciomercato e le ultime mosse in entrata e in uscita, sono ufficiali anche i numeri di maglia che i giocatori del Genoa indosseranno per tutta la stagione.



Tra i più significativi spicca il 9 che comparirà sulle spalle di Felipe Caicedo, mentre l'altro ex laziale, Mohamed Fares ha optato per il 7. Fra gli altri nuovi acquisti Sabelli avrà il 2, Vasquez il 15, Ekuban il 20, Maksimovic il 31, Hernani il 33, Buksa il 44, Cambiaso il 50, Touré il 94.



L'1 spetterà ad Adrian Semper, mentre Salvatore Sirigu ha scelto il 57. Fedeli alla propria tradizione personale i senatori dello spogliatoio rossoblù: Criscito mantiene il 4, Masiello il 5, Pandev il 19, Marchetti il 22, Sturaro il 27. Il numero più iconico di tutti, il 10, infine sarà di pertinenza di Pippo Melegoni.



Questo l'elenco completo in ordine crescente:

1- Adrian Semper

2- Stefano Sabelli

3- Zinho Vanheudsen

4- Domenico Criscito

5- Andrea Masiello

8- Mohamed Fares

9- Felipe Caicedo

10- Filippo Melegoni

11- Valon Behrami

13- Mattia Bani

15- Johan Vasquez

18- Paolo Ghiglione

19- Goran Pandev

20- Caleb Ekuban

21- Ivan Radovanovic

22- Federico Marchetti

23- Mattia Destro

24- Flavio Bianchi

27- Stefano Sturaro

29- Francesco Cassata

31- Nikola Maksimovic

33- Hernani Azevedo

34- Lorenzo Andrenacci

44- Aleksander Buksa

47- Milan Badelj

50- Andrea Cambiaso

57- Salvatore Sirigu

65- Nicolò Rovella

66- Laurens Serpe

90- Manolo Portanova

91- Yayah Kallon

94- Abdoulaye Touré