Un Ferraris come alleato.

La marcia del Genoa verso quel ritorno in Serie A che rappresenta l'unico obiettivo stagionale potrebbe trovare nel fortino di Marassi una spinta decisiva.



Quattro delle prossime sei partite che vedranno impegnati i rossoblù, a cominciare da quella di sabato con la Spal, avranno come teatro le mura amiche del Tempio genovese. Un aspetto non proprio secondario per una squadra che se ha una costante la trova nel calore e nell'affetto che la sua gente sa sempre garantirgli.



Del resto i numeri, evidenziati ieri dalla stessa società rossoblù, parlano chiaro. Con 24.431 spettatori il Genoa è nell'attuale campionato cadetto la squadra con la miglior media-presenze nelle gare interne del torneo. Un primato garantito dallo zoccolo duro degli oltre ventimila abbonati che fanno del Grifone l'ottavo club in Italia, Serie A compresa, per numero di tifosi fidelizzati.



Un tesoretto invidiabile che potrebbe rappresenta la rampa di lancio verso quell'orizzonte sognato e inseguito fin dalla scorsa estate.