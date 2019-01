Incredibile, ma vero. Dopo aver superato le visite mediche, Kingsley Ehizibue non si è presentato all'appuntamento per firmare il contratto col Genoa. Il terzino destro olandese classe 1995 dello Zwolle (cercato anche dalla Spal per il dopo Lazzari, destinato al Napoli nel prossimo mercato estivo) ha cambiato idea all'ultimo momento ed è già tornato in patria.