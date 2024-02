Genoa, Ekuban avverte l'Inter: 'A San Siro per giocarcela scortati dai nostri tifosi'

Marco Tripodi

Avversario peggiore in questo momento non potrebbe esserci. Eppure il Genoa che lunedì sera farà visita all'Inter capolista e schiacciasassi del campionato si presenterà a San Siro con la testa libera e leggera di chi sa di non aver nulla da perdere, forte anche di una classifica priva di patemi.



Una situazione ideale per chi come i rossoblù vuol provare a ripetere lo scherzetto fatto ai nerazzurri due mesi fa. Il pareggio di Marassi dello scorso 29 dicembre è stato infatti l'ultimo mezzo passo falso di un'Inter che da allora ha vinto ogni gara tra campionato, Supercoppa Italiana e Champions League. "Dobbiamo cercare di captare qualsiasi loro punto debole, anche se non ne hanno - ha affermato Caleb Ekuban a Dazn - Cercheremo di andare a giocarcela come sempre, con spirito genoano. E poi vedremo che succederà".



Ascoltare i rossoblù nella proibitiva trasferta del Meazza ci sarà come sempre una consistente fetta del popolo genoano. Quasi 4.000 sono infatti i tifosi del Grifone attesi lunedì in terra lombarda. Una piccola delegazione di quei sostenitori che in ogni gara sanno come trascinare i propri ragazzi: 'È un orgoglio poter dire che in casa nostra c’è un tifo del genere, c’è quell’atmosfera magica - ha proseguito Ekuban - Ultimamente, seguendo magari il primo tempo dalla panchina, te ne rendi conto di più ed è veramente da pelle d’oca. Poi magari entri in campo e non te ne accorgi così tanto perché mentre giochi sei concentrato, ma quando c’è l’azione dove puoi andare a fare gol o creare qualcosa di importante, il boato del pubblico genoano è una roba folle. Non ha paragoni. Sono stato anche in Turchia, stadi ne conosco tantissimi, ma il Ferraris con la gente così vicino è un’altra cosa".