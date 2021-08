A pochi minuti dal debutto da titolare in Serie A, l'attaccante del Genoa Caleb Ekuban racconta tutta la sua emozione: "Sicuramente ce n'è tanta. Il sogno di ogni ragazzo che nasce in Italia è giocare in Serie A, io lo sto realizzando a 27 anni dopo aver girato un po', e adesso non vedo l'ora che inizi quest'avventura. I compagni mi hanno parlato tantissimo dei tifosi. la prima volta che li ho visti è stata in Coppa Italia, anche se lo stadio era ancora un po' vuoto. Venendo dalla Turchia io sono abituato ad ambienti caldi, sono curioso di vedere come sono i tifosi rossoblù. Il Genoa è una squadra che pensa solo a se stessa, vogliamo dare battaglia a chiunque e lì davanti cerchiamo di dare fastidio ai difensori per portare il risultato a casa.