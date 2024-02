Genoa, Ekuban va in scadenza: a giugno può salutare

Potrebbero separarsi a fine stagione le strade del Genoa e di Caleb Ekuban.



Il contratto del 30enne attaccante italo-ghanese con il club più antico del nostro calcio scadrà il prossimo 30 giugno e ad oggi non paiono esserci grandi possibilità di rinnovarlo. Un'eventualità che qualora dovesse verificarsi lascerebbe al giocatore l'opportunità di accasarsi altrove a parametro zero. Come ricorda l'esperto di mercato Nicolò Schira, l'ipotesi divorzio è dunque molto concreta.



Arrivato al Grifone nell'estate 2021, il giocatore nativo di Villafranca di Verona è stato uno degli ultimi acquisti effettuati dall'ex presidente rossoblù Enrico Preziosi, che lo prelevò a titolo definitivo dai turchi del Trabzonspor per 2 milioni di euro. Ad oggi ha collezionato con il Genoa 69 presenze tra Serie A, B e Coppa Italia, trovando la via della rete in 6 occasioni.