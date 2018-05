Bagno di folla nel Tigullio questo pomeriggio per Jawad El Yamiq.



Il difensore marocchino del Genoa è infatti intervenuto presso un centro commerciale di Carasco, nell'immediato entroterra chiavarese, per presenziare ad un evento sugli E-Sports.



Oltre a concedersi ai tifosi per foto ed autografi di rito, l'ultimo arrivato in casa rossoblù ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com dei suoi primi mesi vissuti all'ombra della Lanterna: "Sono molto contento di essere qui. Questi per me sono stati sei mesi davvero importanti e sono fiero di indossare i colori della squadra più antica d'Italia, un club così prestigioso. Dal primo giorno che sono arrivato sto lavorando per cercare di fare sempre meglio e per raggiungere obiettivi importanti".



Ad influire sulla scelta di El Yamiq di approdare al Genoa ha pesato anche il fatto che in città, da ormai una dozzina d'anni, risieda sua sorella che in passato gli ha più volte spedito maglie e sciarpe del Grifone: "In questi mesi grazie a lei ho iniziato a conoscere anche le parti un po' più sconosciute della città. Mi ha aiutato molto. Adesso sono felice di poter giocare per la squadra della quale facendo il tifo da bambino e della quale lei mi regalava spesso la maglietta".



Chiunque approdi al Genoa non può non rimanere colpito dall'affetto e dalla vicinanza espressa nei confronti dei propri beniamini dal popolo rossoblù. E anche El Yamiq non fa eccezione. "I genoani sono veramente una tifoseria speciale. I primi tempi che sono arrivato sono rimasto davvero colpito dal loro calore. Io comunque venivo da una città i cui tifosi sono altrettanto focosi e famosi nel mondo per questo e vedere che questa passione c'è anche qua mi dà la carica e mi aiuta a lavorare ancora meglio".



Il suo sogno più immediato è ovviamente quello di poter far parte della selezione marocchina che tra circa un mese parteciperà ai prossimi mondiali in Russia: "Prima voglio pensare alle ultime due partite con il Genoa. Subito dopo penserò a far felice il mio popolo. Sono vent'anni che non andiamo al Mondiale. Parteciperemo all'evento sportivo più importante in assoluto ma per arrivarci ho ancora da lavorare".



Nel frattempo, questa sera, El Yamiq si siederà comodamente sul proprio divano per tifare la Juve del suo amico Benatia nella finale di Coppa Italia contro il Milan: "Medhi per me è qualcosa più di un fratello. Stasera sicuramente tiferò per lui. Gli ho già inviato un messaggio dicendogli che spero possa far gol e che riesca a far vincere questa coppa alla sua squadra".