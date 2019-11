Tra i giocatori che a gennaio potrebbero salutare il Genoa c'è anche Jawad El Yamiq. Il difensore marocchino è uno dei quattro elementi esclusi da Thiago Motta per scelta tecnica dall'elenco dei convocati per la gara con la Spal. Un segnale che lascia intendere come per lui di spazio al Grifone ce ne sia davvero poco.



Probabile quindi che il 27enne nordafricano possa salutare i rossoblu alla riapertura del mercato, magari andando nuovamente in prestito in qualche formazione di Serie B, come accaduto l'anno scorso quando disputò una buona stagione al Perugia.



Lo riferisce SerieBnews.com