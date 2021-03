Per uno che si chiama Eldor il soprannome Eldorado è quasi scontato. Eppure nel caso di Shomurodov l'appellativo calza alla perfezione. Soprattutto se si considera il valore che l'uzbeko ha all'intero dell'attuale rosa del Genoa.



Arrivato in estate dal Rostov da semisconosciuto per la cifra di 7,5 milioni di euro, in pochi mesi il numero 61 rossoblù ha raddoppiato il proprio valore di mercato, tanto da divenire il più prezioso calciatore di proprietà del Grifone. Secondo un'analisi stilata dall'osservatorio internazionale del CIES e ripresa questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il cartellino di Shomurodov con i suoi 15 milioni di euro di valore potenziale da solo copre più un quarto dell'intero parco giocatori di proprietà del club ligure.



C'è da sottolineare, tuttavia, che buona parte della rosa attualmente a disposizione di Davide Ballardini è di titolarità di altre squadre. Da Strootman a Perin, da Zappacosta a Scamacca, sono infatti ben 13 i giocatori che in rossoblù sono arrivati solo in prestito e il cui cartellino appartiene dunque ad altre società.



Ciò non toglie i meriti di un ragazzo arrivato da un calcio periferico ed in grado, pur tra comprensibili alti e bassi, di imporsi da protagonisti nel nostro campionato. Fino a diventare un'autentica miniera d'oro per il Grifone. Anzi l'Eldorado rossoblù.