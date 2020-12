Se non è emergenza poco ci manca. L'infortunio patito l'altro ieri sera da Federico Marchetti durante la sfida con la Fiorentina rischia di decimare il reparto di estremi difensori del Genoa.



In attesa di conoscere la gravità dell'infortunio muscolare accusato dall'ex di Lazio e Cagliari i rossoblù si ritrovano al momento con solo due portieri arruolabili: il semi-debuttante Alberto Paleari e l'oggetto misterioso Lukas Zima.



Anche Mattia Perin è infatti da tempo fermo ai box, a causa di un guaio fisico rimediato contro l'Udinese oltre due settimane fa. L'Airone di Latina, tuttavia, da ieri è tornato ad allenarsi a Pegli, seppur in maniera differenziata rispetto ai compagni e la prospettiva di un suo rientro in campo è sempre più vicina. Tanto che il numero 1 rossoblù potrebbe essere protagonista già domenica sera, quando a Marassi arriverà la sua Juventus, il club che da tre stagioni ormai ne detiene il cartellino ma con il quale non è riuscito mai ad imporsi.