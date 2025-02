Genoa-Empoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(domenica 2 marzo con calcio d'inizio alle ore 15:00) è una gara valida per la 27ª giornata di campionato in Serie A, l'ottava nel girone di ritorno. Dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia ai danni della Juventus, i toscani si presentano a questa trasferta in zona retrocessione al terzultimo posto in classifica con 21 punti, 9 in meno dei padroni di casa, reduci dalla sconfitta di misura contro l'Inter a San Siro.Arbitra Massa, assistito da Mondin e Luciani con Prontera quarto uomo, Sozza e Marini al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Martin da una parte; Cacace e Gyasi dall'altra. Nel prossimo turno il Genoa va a Cagliari nell'anticipo del venerdì sera, l'Empoli gioca in casa contro la Roma domenica alle ore 18.

Partita: Genoa-Empoli.Data: domenica 2 marzo 2025.Orario: calcio d'inizio alle ore 15:00.Canale tv: DAZN.Streaming: DAZN.LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA-EMPOLI(4-2-3-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Zanoli, Messias, Miretti; Pinamonti. All. Vieira.(3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Ismajli, Cacace; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Henderson; Colombo. All. D'Aversa.

- Vieira non può contare sugli infortunati Thorsby e Vitinha, altra esclusione in vista per Balotelli. Dall'altra parte D'Aversa deve fare a meno dei vari Anjorin, Brancolini, Ebuhei, Fazzini, Haas, Pellegri, Sazonov, Solbakken e Viti. Kouamé insidia Colombo in attacco.- Genoa-Empoli è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".

- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.- La telecronaca di Genoa-Empoli è affidata a Ricky Biuscaglia.