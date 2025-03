Genoa-Empoli, gol di Vasquez o autogol di Silvestri? La decisione della Lega Serie A

Federico Targetti

19 minuti fa



Il Genoa ha pareggiato il punteggio della gara contro l'Empoli della 27esima giornata di Serie A con un episodio che chiama in causa la scelta della Lega sull'assegnazione della paternità del gol.



Su un calcio d'angolo da destra, tiro al volo di Vasquez toccato in maniera beffarda da Kouamé, con pallone che inganna Silvestri il quale manca la presa e non evita che la rete si gonfi.



La decisione è quella di assegnare il gol a Vasquez: il tiro del difensore è indirizzato verso lo specchio della porta e le deviazioni che subisce il pallone, per quanto rocambolesche, non sono giocate.