Genoa-Empoli, le pagelle di CM: Vasquez decisivo, Esposito un faro, male Pinamonti e Kouame

Probabilmente è coperto sul gol di Grassi, ma pur partendo tardi il tiro non era irresistibile e poteva fare di più.: Si fa spesso attrarre fuori posizione dai tagli di Henderson e fatica a contenere Pezzella, nella ripresa torna centrale con l’uscita di Bani e cresce in marcatura su Kouame.Esposito non dà punti di riferimento e lui arranca nell’inseguirlo portandosi lontano dalla propria area. Si fa male nella ripresa per un problema alla coscia.(Dal 55’: Entra a freddo, ci mette qualche minuto ad ingranare, ma cresce nel momento in cui cala l'Empoli.)

Il migliore in campo dei suoi per distacco. Il gol dell’1-1 è casuale, ma ancor più importanti sono stati i numerosi salvataggi difensivi. È fondamentale al 36’ quando anticipa Colombo pronto a calciare a botta sicura e ancora più importante il salvataggio miracoloso in area piccola su Esposito al 59’.: Spinge poco, ed è in difficoltà anche in fase difensiva. La dormita sull’occasione clamorosa di Gyasi poteva costare carissimo. La sua fortuna è che il suo mancino, da fermo, crea sempre qualcosa ed è suo l’assist sul gol di Vasquez.

: Una regia meno ficcante di altre occasioni, Maleh lo costringe a un doppio lavoro e perde lucidità.aggiunge fisicità in mezzo al campo e permette al Genoa di alzarsi): L’unico in grado di trasformare l’azione da difensiva in offensiva. È lasciato troppo solo.Dovrebbe esse la freccia offensiva di Vieira, si ritrova più impegnato in difesa che non a supporto delle punte.(Dal 52’tanta corsa e movimento che costringono l’Empoli a rincorrerlo. Nulla di eccezionale, ma aiuta a dare una scossa).

Ha sicuramente tanta voglia di fare e almeno in apertura è l’unico che ci prova a calciare verso la porta di Silvestri, ma si spegne presto, troppo.(Dal 67’: dalle sue sgroppate nascono almeno 3 punizioni pericolose per i rossoblu): una sola giocata in 52 minuti, fatica a trovare una posizione e la giusta intesa coi compagni(Dal 52’la sua occasione da gol è la prima dell’intera gara e porta alla svolta verso il pari. Energia)Sono queste le partite in cui dovrebbe provare a incidere per dimostrare che è davvero pronto per una big. A sua discolpa non è praticamente mai servito, ma da lui ci si aspetta di più.

la papera di Silvestri gli regala un punto d’oro e per larga parte immeritato. Sbaglia le scelte iniziali e ha il merito di correggere il tiro nella ripresa, ma stravolgendo tutte le sue scelte.Il Genoa non tira praticamente mai in porta e fino all’82esimo lui si limita all’ordinaria gestione. Poi il drammatico intervento sul tiro di Vasquez e la papera che regala al Genoa il pareggio.: Dal suo lato Miretti non riesce mai ad affondare, lui gestisce ma potrebbe sganciarsi di più.Lotta e sgomita con Pinamonti per 90 minuti e non esce mai battuto.

Bloccato dietro, è attento nelle diagonali e nelle coperture preventive. Si sgancia nel finale ed è subito pericoloso.Ha sulla coscienza una palla gol clamorosa su cui è bravo a crederci, ma altrettanto impreciso nella conclusione. Con un Martin non in giornata avrebbe molto più spazio.: Uomo ovunque, letteralmente, lo trovi prima a destra, poi a sinistra, quindi sotto le punte. Un motorino costante(Dall’86’: Torna al gol che gli mancava dal 2019. Non è il migliore dei suoi, ma lo è nel gestire ritmi e palloni davanti alla difesa.

Non è lo stesso della sfida di Coppa Italia con la Juventus, ma è comunque molto attivo a supporto delle punteAvrebbe ampio spazio davanti a sé, lo sfrutta solo in due occasioni.Tutte le azioni offensive dell’Empoli vedono il suo zampino. Gli manca solo il gol sfiorato in più riprese, ma gli interventi alla disperata di Vasquez gli negano la gioia.(Dal 69’: sempre attento in copertura)Soffre le fatiche di Coppa Italia e non brilla. È il meno in palla dei suoi, si fa anche ammonire convincendo D’Aversa al cambio all’intervallo.

(Dal 46: Entra male, perde tanti palloni offensivi e, suo malgrado, è protagonista in negativo nell’azione del gol dell’1-1).Incarta il Genoa per 85 minuti e non concede praticamente niente. La sua colpa è non trovare il raddoppio e, forse, togliere troppo presto Esposito dal campo. La papera di Silvestri non è però preventivatile e lo penalizza oltre ogni limite