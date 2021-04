L'esito degli esami clinici a cui è stato sottoposto ieri Davide Zappacosta, dopo il fastidio muscolare che lo aveva costretto all'uscita anticipata dal campo domenica contro la Juve, tranquillizza il Genoa.



La coscia destra dell'esterno laziale non presenta lesioni che avrebbero costretto il numero 77 ad un lungo stop. Anzi, teoricamente Zappacosta potrebbe già essere a disposizione di Davide Ballardini per la sfida di San Siro con il Milan. Il tecnico romagnolo, tuttavia, sembra volerci andare cauto e, soprattutto, considerando i due scontri diretti con Benevento e Spezia che attendono il Grifone la prossima settimana potrebbe concedere comunque un turno di riposo all'ex di Atalanta e Roma. Anche perchè da ieri è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo Lennart Czyborra. E proprio il tedesco potrebbe essere il titolare della corsia sinistra contro i rossoneri.