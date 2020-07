E' meno grave del previsto l'infortunio occorso a Cristian Romero nel corso del primo tempo della gara contro l'Udinese di domenica scorsa.



A far temere un guaio di grossa entità era stato il post pubblicato ieri sera dal giocatore sul proprio profilo Instagram nel quale l'argentino si auspicava di poter rientrare presto in campo. A spazzare via le nubi sulle condizioni fisiche del centrale sudamericano ci ha pensato la nota diffusa questo pomeriggio dal Genoa: ​"Cristian Romero - si legge sul sito ufficiale del club - ieri sera è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare all’adduttore sinistro. Il difensore genoano non sarà dunque convocato per la gara di domani contro il Napoli, ma verrà recuperato nei prossimi giorni".



Niente Napoli, quindi, ma possibile un rientro già nello scontro salvezza contro la Spal in programma al Ferraris domenica prossima.