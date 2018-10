Non è soltanto la giornata del Chievo e dell'esonero ufficiale di Lorenzo D'Anna. Salta in Serie A anche la panchina del Genoa che, come riferisce Sky Sport, ha deciso di dare il benservito a Davide Ballardini dopo la sconfitta interna contro il Parma di domenica scorsa. Al suo posto, è pronto a tornare Ivan Juric, che era stato a sua volta allontanato dal presidente Preziosi in due occasioni, nel febbraio 2017 e poi nel novembre dello scorso anno.



HA DECISO PREZIOSI - Il tecnico croato, che aveva un contratto in essere fino a giugno 2019, si metterà al lavoro a partire dalla mattinata di domani e ha superato la concorrenza di Cesare Prandelli e soprattutto di Davide Nicola, che appariva in pole position. A stupire sono le modalità con le quali si è arrivati all'allontanamento di Ballardini, visto che nell'ultimo vertice andato in scena tra Preziosi, il ds Donatelli e il dg Perinetti si era giunti alla conclusione di concedere ancora due partite al tecnico romagnolo (che ha collezionato 12 punti in 7 partite, miglior partenza di sempre dalla stagione 1932/33), la trasferta sul campo della Juventus alla ripresa del campionato e il match successivo contro l'Udinese Il numero uno rossoblù invece, fortemente contrariato per la prestazione della squadra contro il Parma ("Eravamo messi male in campo, l'allenatore dovrà trovare le giuste contromisure"), ha deciso di fare testa sua, esonerando Ballardini e dando il via alla terza avventura di Jurica alla guida del Grifone.