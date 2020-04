Durante queste lunghe settimane di quarantenanon ha mai smesso di allenarsi. Da solo, sfruttando gli spazi comuni presenti nell'albergo genovese che lo ospita dallo scorso gennaio, l'attaccante del Genoa ha proseguito nel suo percorso alla ricerca della forma migliore dopo l'infortunio che l'ha costretto a saltare più di mezza stagione.Lo spagnolo di proprietà del Torino attende ora soltanto di tornare in campo. Cosa tuttaltro che scontata, almeno in tempi brevi. Come lui stesso ha rivelato in patria ad AS: “- ha detto Falque - Mi piacerebbe tornare a giocare ma non mi piace parlare di qualcosa che non conosco a fondo, senza i dati che hanno gli esperti.Falque ha poi raddrizzato il tiro: “ma ripeto, non mi piace parlare senza sapere le cose, spero solo che ne usciremo e si possa guardare con ottimismo al futuro, vogliamo tornare alla normalità“.L'iberico ha poi approfondito la questione riguardante l'eventuale protocollo da seguire in caso di ripresa degli allenamenti collettivi: “. Capisco che è una situazione è complicata e che chi deve decidere deve tenere molte cose in considerazione ma mi sembra illogico“.