Le frequenze di radiomercato danno l'operazione in dirittura d'arrivo da almeno due mesi. In realtà la lunga trattativa tra Genoa e Napoli per lo sbarco in rossoblù di Alessandro Zanoli pare proprio non riuscire a sbloccarsi.



Nonostante i due club abbiamo ormai da tempo raggiunto l'intesa per un trasferimento in prestito ben accetto anche dallo stesso giocatore, a due settimane dal via ufficiale della nuova stagione l'operazione appare ancora in stand-by. A frenarla è la richiesta del tecnico partenopeo Rudy Garcia di cedere Zanoli soltanto dopo che la società ne abbia rintracciato il sostituto.



CONDIZIONE ESSENZIALE - La pista battuta dal Napoli per assecondare i desideri del proprio allenatore porta dalle parti del 32enne Marco Faraoni, con il quale però la trattativa non sembra procedere per il verso giusto. Proprio ieri il capitano del Verona ha fatto sapere, per bocca del proprio procuratore Marco Giuffredi, di non avere intenzione di muoversi dall'Adige. Una posizione che raffredda le speranze di De Laurentiis di porta l'ex interista a Castel Volturno ma che, contestualmente, rischia di complicare anche i piani del Genoa.



Senza l'arrivo di Faraoni, Zanoli non parte. A meno che nel frattempo il Napoli non viri su altri obiettivi, al momento del tutto sconosciuti alla frequenze di radiomercato.