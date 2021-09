Il personaggio del momento in casa Genoa è senza dubbioDentro da neo-acquisto nel secondo tempo della gara contro il Cagliari, domenica il franco-algerino ha contribuito con due gol alla bella e pesante rimonta esterna del Grifone: "- ha ammesso il giocatore al Secolo XIX - Non me lo ero mai neppure immaginato. Fare una doppietta così, appena entrato. E soprattutto dare una mano alla squadra per vincere, per risalire la classifica dopo le sconfitte delle prime due giornate".A balzare agli occhi è soprattutto il fatto che entrambe le reti di Fares sono state realizzate di testa. Non proprio la specialità della casa. Anche se il diretto interessato ci tiene a specificare che in passato si era reso protagonista di incornate vincenti: "Per me non sono una novità,. Non che abbia segnato mai tanto. L'ultimo gol lo avevo fatto nel maggio 2019 al Milan, quando ancora giocavo nella Spal".Cresciuto nel mito del papà calciatore, costretto al ritiro prematuro dopo un incidente in moto, oggicome per tanti della mia generazione. Un esempio, in campo e fuori, per come gioca e per come si allena".Infine un accenno anche sulla sua: "Sono arrivato senza aver fatto la preparazione, poi mi sono preso il Covid.