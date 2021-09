Mohamed Fares, terzino sinistro del Genoa, con una doppietta ha ribaltato il Cagliari dando la vittoria al Grifone. Queste le sue parole nel postpartita: "​Mai avrei sognato un esordio così pazzesco. Speriamo di continuare così perché abbiamo le qualità per salvarci. Oggi sono felice per i gol e per la vittoria. I gol di testa? Ci provo, a volte va bene. Oggi è capitato due volte. La salvezza? I tre punti sono importanti perché arrivano contro una diretta rivale. Con questo gruppo andremo lontano sicuramente".