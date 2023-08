Il Genoa ha completato il centrocampo con Berkan Kutlu, turco del Galatasaray in arrivo a Marassi dopo che il tentativo per Ndombele, ultimo di una serie tentata in estate, è andato a vuoto. Il giocatore è atteso in città nelle prossime ore per svolgere l'iter che porterà alla firma e mettersi a disposizione di Gilardino.