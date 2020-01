La vittoria sul Sassuolo di ieri sera oltre che per il Genoa, tornato ai tre punti dopo due mesi e mezzo, sa di rinascita anche per Andrea Favilli, entrato in campo nella ripresa con il giusto piglio e protagonista nell'azione del gol-partita di Pandev: "Ci sono, ci sono sempre stato, ma magari non così - ha dichiarato il centravanti in zona mista - Quello appena passato è stato un anno da cancellare per me perché è stato un po’ troppo tribolato. Ora però voglio lasciarmi tutto alle spalle e penso che questa partita possa essere un ottimo punto di partenza per tutti: per i tifosi, per la società, per noi giocatori che cerchiamo di dare sempre il massimo".



Sull'apporto di Nicola a questa squadra Favilli rivela: “In soli cinque giorni il mister ci ha trasmesso una grinta, una determinazione e una voglia di far bene impressionanti. Anche noi abbiamo dimostrato di tenere al Genoa e i tifosi è questo che ci chiedono. Oggi abbiamo dato tutto ed è andata bene”.



Una vittoria che è ossigeno puro per una squadra il cui cammino verso la salvezza è comunque ancora molto lungo: “Sicuramente. Se prima di oggi avevamo solo 11 punti significa che qualcosa fin qui ci è mancato. Oggi sono arrivati tre punti importanti che ci possono aiutare per il futuro ma la strada è ancora molto, molto lunga. Il campionato è difficile e non siamo assolutamente fuori dalla zona calda, anzi, siamo sempre lì a battagliare".



Favilli infine non nasconde che sul successo contro il Sassuolo un ruolo determinante l'abbia giocato anche la fortuna: “Un pochino di quella ogni tanti ci vuole anche a favore nostro. Prima di oggi gli episodi ci erano sempre andati contro.”