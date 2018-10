Un passato recentissimo da giocatore della Juve. Un presente da protagonista nel Genoa.Lo spazio avuto da Andrea Favilli in questo avvio di stagione per mettersi in luce non è stato ancora molto, a causa di alcuni guai fisici che lo hanno martoriato nelle ultime settimane. Adesso però il ventunenne pisano sembra totalmente ristabilito e dopo il doppio impegno con l'Under 21 di Gigi Di Biagio ora si appresta ad affrontare la sua ex squadra in campionato: "Al di là della tournèe estiva negli U.S.A., ho giocato un anno e mezzo in Primavera - ha raccontato al sito ufficiale del Grifone ricordando i suoi anni in bianconero - Ottimi ricordi, una vita bella. Vivevo in simbiosi con gli altri ragazzi, frequentavamo la scuola interna. L’aria che si respira è imposta da una società solidissima capace di trasferirla in ogni leva”.Una sfida speciale per lui quella di sabato, una sfida ai limiti dell'impossibile per il Grifone: "La Juventus ha tantissimi punti di forza, come minimo è tra le tre più forti in Europa. Difficile trovare un lato debole. Queste sono le partite più stimolanti, se vinci o fai risultato è una mezza impresa. Servirà sfruttare gli spazi nelle ripartenze, buttandola dentro se si presenterà l’occasione. Solo così, puoi sperare".Favilli ha infine detto la sua anche sul passaggio di consegne al timone rossoblù tra Davide Ballardini e Ivan Juric: "Il cambio di tecnico non è un passaggio facile. Mi sono trovato molto bene con mister Ballardini, il primo approccio con Juric è stato entusiasmante. Mi ha fatto una grandissima impressione”.