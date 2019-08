Eddie Salcedo o Andrea Favilli: per rinforzare il proprio attacco il Verona guarda con interesse a due giocatori molto conosciuti dalle parti di Pegli.



Secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport oltre all'italo-colombiano ormai di proprietà dell'Inter, Ivan Juric avrebbe indicato ai propri dirigenti il nome di un altro giovane attaccante avuto alle sue dipendenze ai tempi del Genoa, Favilli appunto.



Ad oggi le intenzioni del Grifone sono sempre state quelle di voler trattenere in Liguria Il possente centravanti pisano. Tuttavia l'esigenza di sfoltire un reparto sovradimensionato per far spazio ad un nuovo innesto offensivo, potrebbe convincere la società rossoblù a lasciar partire Favilli in prestito.