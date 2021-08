Viste le difficoltà nel ritagliarsi uno spazio da protagonista con la maglia del Genoa, Andrea Favilli potrebbe decidere di compiere un clamoroso passo indietro, scendendo di categoria per accasarsi al club della sua città natale: il Pisa.



Malgrado l'imminente partenza di Mattia Destro, il 23enne attaccante reduce dal prestito al Verona in rossoblù sembra avere le porte del campo ostruite dagli arrivi di Felipe Caicedo e Sam Lammers. Motivi che potrebbero convincerlo ad accettare la proposta dei nerazzurri toscani, alla ricerca di un centravanti per completare il proprio reparto avanzato.



A riportare la voce dell'interesse del Pisa per Favilli è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.