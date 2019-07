Non c'è pace per Andrea Favilli. Il giovane bomber toscano del Genoa, reduce da un'annata da dimenticare costellata da infortuni a ripetizione, sembra aver ripreso anche in questo avvio di stagione la stessa falsa riga che ha contraddistinto quella precedente.



Impegnato con il resto della truppa di Andreazzoli nel ritiro francese di Dinard, l'attaccante pisano ha saltato l'amichevole di lunedì sera con i dilettanti del Saint-Lò Manche a causa di un lieve risentimento muscolare. Un problema di lieve entità che dovrebbe tenere il ragazzo lontano dai campi solamente per qualche giorno. Tuttavia dopo i continui e ripetuti guai fisici del passato. ogni qual volta Favilli si ferma il timore che il suo stop possa essere più lungo del previsto è sempre molto alto.