Non c'è pace per Andrea Favilli.

Il centravanti del Monza, di proprietà del Genoa, già vittima di diversi infortuni in passato che ne hanno frenato il percorso di crescita dovrà tornare sotto i ferri.



Nel corso di uno scontro di gioco avvenuto durante un allenamento, il 24enne pisano si è infatti fratturato il quinto metatarso del piede sinistro. Un infortunio che lo costringerà ad un'operazione chirurgica prevista nei prossimi giorni.



Per Favilli, passato a fine mercato ai brianzoli in prestito con diritto di riscatto e ancora in attesa di debuttare con la nuova maglia, si tratta del secondo intervento chirurgico in carriera dopo quello al legamento crociato dell'autunno 2017, ai tempi in cui militava nell'Ascoli.