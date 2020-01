Il gigante di cristallo: così, con molta rassegnazione e non senza un pizzico di cattiveria, i tifosi del Genoa avevano ribattezzato Andrea Favilli. Colpa di una fragilità fisica contraddittoria rispetto ad una corporatura statuaria che dal suo arrivo in Liguria lo ha costretto a passare più tempo in infermeria che sul campo. Appena 15 in un anno e mezzo, e mai per intero, sono state fino ad ieri le apparizioni del centravanti pisano con la maglia del club più antico d'Italia. Davvero troppo poco per un ragazzo acquistato dalla Juventus a suon di milioni ed arrivato con la pesante etichetta di nuovo Bobo Vieri.

Da ieri sera però, la storia di Favilli potrebbe aver trovato finalmente la porta scorrevole che ne cambia il destino.. Ma contro i granata il giovane attaccante toscano non ha solo infranto il proprio personale tabù sottorete. I 120 minuti disputati all'Olimpico rappresentano per lui anche la prima gara giocata per intero dal suo approdo in rossoblù.Un piccolo segnale, forse, ma molto importante per un ragazzo indicato fino a qualche mese fa come uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano. Certo, è presto per capire se Favilli sia davvero tornato quel bomber capace, seppur in amichevole, di abbattere il Bayern Monaco con una splendida doppietta in maglia bianconera. Ma se così fosse il Grifone potrà finalmente salire sulle spalle del suo gigante per iniziare la lunga risalita che porta alla salvezza.