Altro addio (anche se in questo caso sarebbe meglio parlare di 'arrivederci') in casa Genoa.



A salutare la Lanterna è questa volta Andrea Favilli, appena rientrato dal prestito al Monza ma già pronto a ripartire. Ad attendere il 25enne centravanti pisano è la Ternana che nella giornata di ieri, come spiegato dal portale Ternananews.it, ha raggiunto l'accordo con il Grifone per il trasferimento temporaneo del ragazzo in rossoverde.



Favilli arriverà in Umbria già oggi per sostenere le visite mediche e successivamente firmare il contratto che lo legherà al suo nuovo club fino al termine di questa stagione.