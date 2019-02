La cessione di Kris Piatek al Milan ha fatto infuriare la quasi totalità dei tifosi del Genoa.



C'è tuttavia chi giudica il passaggio del polacco in rossonero un'operazione esemplare anche per l'interesse del club rossoblù. È Vittorio Feltri che dalle colonne di Tuttosport elogia pubblicamente l'operato del presidente Enrico Preziosi: "Piatek fu acquistato da quel matto di Preziosi – scrive il giornalista – Antipatico ma specialista nell’identificare i fuoriclasse, portarseli a casa a basso prezzo per poi rivenderli a delle tariffe esagerate. Lo ha offerto al Diavolo e con una frazione minima del ricavato si è assicurato un altro sacramento come Sanabria: 3 reti in 4 partite".



Feltri insomma approva l'operato del Joker tanto da arrivare ad esclamare un vero e proprio atto di ammirazione nei suoi confronti: "Da Preziosi - conclude - c’è molto da imparare, quasi tutto”.