Non solo i tre punti. Il Genoa di Alexander Blessin torna dalla trasferta in casa della Spal con in tasca qualcosa di più di una pur importantissima vittoria.

Oltre che per il successo il tecnico tedesco può infatti sorridere per le ottime prestazioni da due colonne del proprio organico, finalmente in grado di esprimersi ad alti livelli.



L'uomo copertina della sfida del Mazza non può che essere Massimo Coda. Il bomber campano ha prima sbloccato la gara, segnando a metà del primo tempo la sua prima rete stagionale su azione, poi ha contribuito a blindarla, regalando a Gudmundsson la palla del raddoppio.



Ma sul successo in terra emiliana c'è anche la firma di Kevin Strootman. Alla prima da titolare nella sua seconda parentesi rossoblù, a causa della defezione dell'acciaccato Badelj, il centrocampista olandese si è subito riappropriato del soprannome appioppatogli ai tempi di Roma: la lavatrice. Un appellativo che spiega al meglio le capacità di pulizia e ordine che il 33enne di Tilburg è in grado di offrire alla squadra e che ha spinto lo stesso Genoa a pubblicare a fine gara un post sui propri social con l'immagine dell'elettrodomestico in questione.



Segnali di vita importanti da due giocatori sui quali il Grifone ha puntato forte in estate per provare a realizzare la promessa assicurata ai propri tifosi: restare in B un solo anno.