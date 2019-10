Non sarà più la squadra fenomenale che per un quarto di secolo ha vinto e dato spettacolo in giro per l'Italia e per il mondo. Ma quando il Milan scende a giocare a Genova l'attrattiva che esercita sul popolo del calcio è sempre altissima.



Lo dimostrano i numeri relativi alla vendita dei biglietti per la gara di sabato sera al Ferraris tra i rossoneri ed il Genoa. Una sfida cruciale per entrambe le formazioni, ma soprattutto per i due rispettivi tecnici, Marco Giampaolo e Aurelio Andreazzoli, entrambi sull'orlo di un esonero che potrebbe palesarsi proprio al termine dell'incontro di Marassi.



I dati ufficiali comunicati in mattinata dal club rossoblù dicono che sono oltre 3.000 i tagliandi già acquistati per l'occasione, di cui 800 da parte dei tifosi ospiti. A questi devono poi aggiungersi i 18.000 abbonati abbondanti che solidamente affollano gli spalti del Tempio rossoblù, per un totale di più di 21.000 spettatori destinato ad incrementarsi ulteriormente nelle prossime ore.



In momento delicato e probabilmente cruciale per il prosieguo della stagione, i sostenitori del Grifone (ma anche quelli del Diavolo) si stringono dunque attorno alla propria formazione. Nella speranza che la loro spinta li aiuti ad uscire dai meandri in cui sembra essere stata risucchiata la squadra nelle ultime settimane.