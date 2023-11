31.000 cuori tutti rossoblù. Il colpo d'occhio del pubblico del Ferraris che questa sera farà da cornice alla sfida tra Genoa e Verona promette di essere dominata da due soli colori: quelli della squadra padrona di casa.



L’osservatorio sulle manifestazioni sportive ha infatti vietato la vendita dei tagliandi per assistere alla sfida valida come anticipo del 12° turno di Serie A ai residenti nella Regione Veneto, negando di fatto alla tifoseria ospite di accompagnare la propria squadra nella trasferta in terra ligure.



Per un settore ospite che resterà deserto farà in compenso da contraltare un impianto praticamente colmo in ogni altra parte. Tra abbonati (quasi 28.000) e biglietti acquistati in libera vendita sono già oltre 30.000 gli spettatori che si sono assicurati un posto all'interno dello stadio di Marassi. Ancora una volta, quindi, il Ferraris si confermerà come uno degli stadi con la percentuale di riempimento più alta d'Italia, sfiorando un tutto esaurito evitato proprio a causa dell'assenza dei sostenitori veronesi.