La fiducia del presidente Thiago Motta l'aveva già incassata sabato prima ancora che il suo Genoa scendesse in campo. In un'intervista concessa al quotidiano francese L'Equipe, Enrico Preziosi aveva preannunciato come la panchina del Grifone non avrebbe cambiato padrone almeno per le successive due gare. Una convinzione che l'ennesima stracittadina amara non ha modificato.



Il Joker ha fiducia nel tecnico italo-brasiliano, tanto da considerarlo un futuro top manager e vuole dargli la possibilità di dimostrare le sue abilità già in rossoblù. La situazione di classifica del club più antico d'Italia, tuttavia, si è fatta davvero molto grave, con appena 11 punti racimolati a tre giornate dal giro di boa del torneo. Un bottino magrissimo, che resterebbe tane anche qualora da qui alla fine del girone di andata il Grifone dovesse riuscire nell'impresa poco probabile di incamerare l'intero bottino di punti.



Mai come ora la retrocessione è un fantasma che per una volta sembra mettere d'accordo tifosi, proprietà e dirigenza. Ecco perché nonostante le rassicurazioni pubbliche non si possono escludere cambi di rotta nel futuro prossimo.



Un'ulteriore debacle domenica sera a San Siro contro l'Inter potrebbe risultare fatale all'ex nerazzurro Thiago Motta. Al suo posto Preziosi sarebbe addirittura disposto a cospargersi il capo di cenere pur di richiamare al capezzale del grifone agonizzante il taumaturgo Davide Ballardini.



I trattamenti ricevuti in passato dal tecnico ravennate da parte di Preziosi non sono mai andati giù al diretto interessato il quale, malgrado tutto, per amore del Genoa sarebbe disposto a mettere in secondo piano la questione per provare a compiere l'ennesima impresa che appare disperata.