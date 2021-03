C'è anche Davide Ballardini tra i protagonisti della nostra Serie A a cui la Panini ha dedicato una figurina speciale di prossima uscita.



Sabato prossimo, in abbinamento con la Gazzetta dello Sport, si troveranno allegate otto figurine extra della collezione 'Calciatori 2020-2021'. Tre di queste riguardano i Most Value Players, ossia i migliori giocatori dei mesi di dicembre, gennaio e febbraio votati dalla Lega Serie A. Le altre cinque rientrano invece nella sezione 'Il film del campionato' e hanno come protagonisti i principali avvenimenti del torneo. Proprio in questa sezione figura il tecnico del Genoa, incoronato dalla casa editrice modenese per netto cambio di rotta inferto alla propria squadra.



A causa di un errore, tuttavia, il nome dell'allenatore rossoblù è stato stampato con una doppia I finale. Una svista apparentemente di poco conto che non scalfisce di certo i meriti di Ballardini né della sua squadra ma che potrebbe far schizzare alle stelle la valutazione di una figurina che per i collezionisti rischia di diventare un pezzo immancabile proprio in virtù di questo errore.