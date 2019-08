È terminata ieri sera con l'ultima sessione atletica nel centro sportivo di Dinard la seconda parte della preparazione estiva del Genoa.



Dopo i 10 giorni trascorsi a luglio a Neustift, in Austria, e gli ultimi sette passati in Bretagna il Grifone da lunedì farà rientro in Italia per completare il suo precampionato nel fresco dell'Appennino emiliano. Prima di rientrare al di qua delle Alpi tuttavia i rossoblù affronteranno altre due amichevoli contro altrettante formazioni di Ligue 1. Questa sera Criscito e compagni saranno ospiti del Nantes mentre tra due giorni sfideranno a casa loro il Bordeaux.



Con il centro Signorini momentaneamente inutilizzabile a causa dei lavori di riammodernamento che vanno avanti dallo scorso maggio, il Genoa da lunedì si trasferirà poi in provincia di Reggio Emilia per qualche giorno, dove giovedì prossimo affronterà, sempre in amichevole, allo stadio Mirabello la Reggio Audace, società nata dalle ceneri della storica Reggiana.