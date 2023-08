Avverrà davanti a un pubblico d'eccezione l'esordio in campionato di Genoa e Fiorentina.



Ad assistere alla sfida tra rossoblù e viola, in programma sabato sera a Marassi che inaugurerà la Serie A 2023-'24, ci saranno oltre 33.000 spettatori, ossia il massimo consentito dalla capienza dello stadio genovese.



La stragrande maggioranza dei presenti sarà ovviamente di fede genoana e farà parte di quell'esercito di quasi 28 mila abbonati che sta spingendo il Grifone nella top five annuale dei club più amati dai propri sostenitori. Oltre duemila sono invece i fiorentini che si sono già assicurati i pochi tagliandi messi a loro disposizione nei giorni scorsi e validi per il settore ospite. A questi vanno poi aggiunti alcuni centinaia di posti prenotati dai supporter liguri e toscani nelle zone comuni alle due tifoserie. Eliminando dal conteggio i posti riservati a ospiti speciali, sponsor e autorità, a due giorni dalla gara restano da vendere non più di trecento biglietti, distribuiti tra Gradinata Sud (quest'anno ribattezzata Gradinata Zena in occasione degli incontri interni dei rossoblù), Distinti, Tribuna laterale e inferiore. Tagliandi che promettono di volatilizzarsi nelle prossime ore.