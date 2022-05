Salutata la Serie A dopo la retrocessione in cadetteria subita con il suo Genoa, Johan Vasquez potrebbe in realtà ritrovare subito il massimo campionato.



Sul 22enne difensore messicano, reduce da una stagione tutto sommato positiva malgrado gli insoddisfacenti risultati del suo club, è infatti da tempo molto forte il pressing di diverse società nostrane. Su tutte sembrano spiccare soprattutto gli interessi di Lazio e Fiorentina, con quest'ultima che, dopo la conquista della qualificazione in Conference League, vorrebbe regalare a mister Italiano un rinforzo importante per il proprio reparto arretrato.



L'ex Pumas sarebbe un acquisto assai gradito dal tecnico anche se per strapparlo al Genoa servirà un'offerta da almeno 10 milioni di euro.