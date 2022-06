La Fiorentina mette gli occhi in casa Genoa alla ricerca di rinforzi per il proprio centrocampo.



Tra i profili sondati dalla società gigliata in vista del prossimo campionato ci sarebbe anche quello di Filippo Melegoni. A darne notizia è l'edizione genovese di Repubblica.



Cresciuto nel vivaio dell'Atalanta, l'attuale numero 10 rossoblù verrà riscattato dal Grifone a fine giugno, al termine del prestito biennale sottoscritto con gli orobici nell'estate 2020. Malgrado ciò l'avventura in Liguria del 23enne lombardo potrebbe essere giunta ai titoli di coda, qualora la Fiorentina decidesse realmente di affondare il colpo su di lui.



In due campionati con il Grifone Melegoni, che in precedenza era stato protagonista per una stagione in B con il Pescara, ha collezionato 44 presenze e due gol.