Il campionato riprende anche per, in campo al Ferraris alle 20.45. In casa del Grifone filtra tantissimo entusiasmo in seguito al trionfale ritorno in Serie A. C'è grande fibrillazione per, arrivato alla corte di misterdurante la corrente sessione di mercato e un pre campionato di tutto rispetto. A Marassi si contano più di 27.000 abbonamenti venduti. Dall'altra parte, lavuole fare di tutto per imporsi dopo la stagione bella, ma sfortunata dell'anno scorso con due finali perse tra Coppa Italia e Conference League. Attesa snervante anche da parte dei tifosi viola, impazienti di vedere, il gigante angolano in arrivo dallo Spezia, che alla prima partita disponibile ha preso il posto di. Italiano dovrebbe lanciare per la prima volta anche, in arrivo dalla Juventus.(18 vittorie, 38 pareggi, 46 sconfitte. La squadra di Italiano rappresenta l'ostacolo più grande per il Grifone, dal momento che con i viola si registra il più basso numero di successi.. Il Genoa non pareggia la prima gara in casa in Serie A TIM dal settembre 2011 (2-2 contro l’Atalanta): quattro vittorie e una sconfitta in cinque debutti stagionali al Ferraris.): Martinez, Bani, Biraschi, Dragusin; Hefti, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin, Gudmundsson, Retegui. All.: Alberto Gilardino: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All.: Vincenzo Italiano