Nella quarta giornata di, a Marassi, grazie alle reti di, ai quali i padroni di casa replicano con un rigore di. Con questo successo, la Fiorentina si porta a quota 9 punti in classifica, mentre il Genoa resta fermo a 3., con, la cui punizione viene parata dain scioltezza, e con, il cui bel tiro dal limite viene deviato in angolo con un bella parata dall'estremo difensore del Genoa. Nella prima frazione di gioco, gli ospiti perdono per, che si schianta con il costato contro un palo della porta del Genoa.La ripresa inizia con lo stesso canovaccio e, al 60' la squadra di Italiano(subentrato a Gonzalez al 46'), che segna con destro potente sul secondo palo. Passano dieci minuti e, dopo un rigore richiesto dal Genoa per un(ma sia l'arbitro Marinelli che il Var dicono di no),su un missile di sinistro del giocatore della Fiorentina. In seguito la pressione della Fiorentina si placa e il Genoa prova a farsi avanti, connella sua area, mentre(oggi evanescente) con Kokorin (che rischia di farsi espellere per un'entrataccia). All'88' però la Viola (oggi in maglia bianca) riesce a pervenire al. In pieno recuperole distanze grazie a un