Assenti nella vittoriosa trasferta di Cagliari di domenica scorsa, Felipe Caicedo e Milan Badelj dovrebbero tornare a disposizione del Genoa e del tecnico Davide Ballardini già per la sfida di sabato pomeriggio a Marassi con la Fiorentina.



Sia per l'attaccante ecuadoriano che per il centrocampista croato i problemi fisici accusati negli ultimi giorni della scorsa settimana sembrano essere ormai alle spalle. Caicedo era stato tenuto a riposo a causa di un risentimento muscolare, mentre Badelj ha sofferto per diversi giorni di lombosciatalgia. Disturbi fastidiosi che hanno impedito ai due ex laziali di partecipare alla trasferta in Sardegna ma che non dovrebbero pregiudicare la loro assenza contro i viola.



Ballardini appare convinto di affidare ad entrambi una maglia da titolare, con il regista balcanico che tornerebbe a prendere in mano le chiavi del gioco rossoblù e il centravanti sudamericano pronto al debutto con la sua nuova maglia.