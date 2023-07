Il nuovo Genoa di Alberto Gilardino farà la sua prima apparizione davanti al proprio pubblico il prossimo 29 luglio.



Come rivelato ai microfoni di Primocanale dal direttore generale rossoblù, Flavio Ricciardella, nella serata dell'ultimo sabato del mese il Grifone ospiterà al Ferraris il Monaco in una gara amichevole.



Si tratterà della prima uscita interna del Genoa 2023-24. In precedenza, tra il 15 e il 22 luglio, i liguri disputeranno altre tre partite di preparazione direttamente a Moena, sede del ritiro estivo, affrontando nell'ordine i dilettanti della Val Di Fassa, gli austriaci del Tirol e il Venezia.



A ridosso del Ferragosto, poi, ci sarà anche il debutto in gare ufficiali con l'esordio in Coppa Italia, che avverrà sempre a Marassi. Una settimana dopo, infine, via al campionato con la gara interna contro la Fiorentina.