Prima giornata di tampone anti-Covid e test sierologici per molti giocatori del Genoa.



In mattinata un gruppetto di calciatori rossoblù, tra i quali figuravano Cristian Romero, Davide Biraschi e Filip Jagiello, si è recato presso il laboratorio privato sito nel Porto Antico del capoluogo ligure per sottoporsi agli esami preliminari al ritorno in campo. Le analisi proseguiranno domani e mercoledì mentre i risultati dovrebbero essere disponibili entro la fine di questa settimana.



Da lunedì, poi, la squadra dovrebbe iniziare finalmente ad allenarsi nel centro sportivo di Pegli anche se, almeno per il momento, soltanto in maniera individuale e rispettando rigidamente le distanze anti-contagio.