Sarà un'amichevole con l'Imperia a caratterizzare per il Genoa il primo giorno di primavera.



La società rossoblù ha infatti ufficializzato che il prossimo 21 marzo sarà di scena nel capoluogo ponentino per disputare una gara non ufficiale contro la formazione locale. Un'altra amichevole vedrà inoltre il Grifone protagonista domani pomeriggio. Alle 15 i ragazzi di Cesare Prandelli saranno protagonisti della cerimonia di inaugurazione del nuovo campo sportivo di Begato 9, affrontando la squadra dilettantistica del Campomorone-Sant'Olcese. L'evento, inizialmente fissato per il mese scorso, fu rinviato a causa dell'allerta meteo.