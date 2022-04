Alla vigilia del derby con la Sampdoria, l'ex attaccante del Genoa, Mimmo Francioso, ha parlato con il Secolo XIX delle difficoltà incontrate dai rossoblù nel trovare la via della rete e della possibilità che ciò avvenga proprio in occasione della stracittadina di domani: "Non è facile sbloccarsi, non esiste una regola. L’importante è non pensare troppo al gol e lavorare per la squadra, prima o poi la rete arriva. Bisogna provare a stare tranquilli e arrivare all’obiettivo della vittoria. Per gli attaccanti non è facile segnare quando non c’è il sostegno dei centrocampisti, se a volte non arrivano i gol è anche perché l’attaccante è da solo e non riceve l’aiuto dei compagni".